"Днепр-1" оценил форварда в 15 миллионов евро

Президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил, что форвард команды Владислав Супряга не продается.

«В последнее время ходит много слухов о том, что наш Влад Супряга, форвард «Днепра-1, продан за 1 млн евро

Владислав Супряга. Фото: ffu.ua

Интернет мерцает новостями о его трансфере, и «Динамо», купив его, опередило «Манчестер Сити», «Аякс», «Лейпциг», «Рома» и т.п.

Говорят, что идут какие-то факсы, уже на счет деньги прислали или что мы подписали какие-то документы. Это все - ложь.

Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну - его цена не ниже цены «реалмадридовского» Лунина! И это - не три, шесть или 10 млн евро

Цена Влада Супряги - 15 млн евро , а с каждым днем она может расти еще на несколько сотен тысяч!

Если кто-то сможет и способен предложить именно такую ??цену - пожалуйста, начнем переговоры. А все слухи о том, что мы его уже продали - пусть останутся догадками фейсбучных троллей».