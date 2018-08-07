Президент Реала намерен лично поговорить с Модричем о его будущем

Президент "Реала" Флорентино Перес намерен лично встретиться с полузащитником команды Лукой Модричем, чтобы обсудить будущее хорвата. По информации испанской прессы, встреча запланирована на среду, 8 августа.

Как известно, в последнее время игроком активно интересуется итальянский "Интер", а СМИ развивают тему желания Модрича покинуть "Реал".

По информации Gazzetta dello Sport, Модрич возвращается в столицу Испании после отпуска вместе со своей семьей. Завтра он планирует провести переговоры с Пересом, который на прошлой неделе заявил, что плеймейкер не покинет "Реал" менее, чем за 750 миллионов евро.

Ожидается, что во время личной встречи Модрич сообщит президенту "Реала" о своем желании сменить клуб.


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