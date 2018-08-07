Артуро Видаль: У меня нет личных счетов с Реалом

Новичок "Барселоны" Артуро Видаль утверждает, что матчи против "Реала" не будут иметь для него принципиального значения.

- Очень рад оказаться в "Барселоне", для меня это лучшая команда в мире. Я приехал сюда, чтобы выиграть все трофеи. Если сравнивать с "Баварией", то это шаг вперёд. Я хочу внести вклад и помочь партнёрам завоевать все титулы.

Что касается "Реала", то я не "антимадридиста". Я выступаю против любой команды, с которой будет играть "Барселона". Не думаю, что у меня есть какие-то личные счеты со "сливочными", кроме одной ключевой цели - одержать победу в финале Лиги Чемпионов. Надеюсь сделать это с "Барселоной", - приводит слова чилийца Marca.

Напомним, в минувшем сезоне южноамериканец сыграл за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, отличившись шесть раз.




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