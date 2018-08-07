Вулверхэмптон готов заплатить за Траоре 20 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" может оформить рекордный для клуба трансфер. Победитель Чемпионшипа-2017/18 планирует подписать вингера "Мидлсбро" Адаму Траоре.

По информации Sky Sports, сделка потянет на 20 миллионов фунтов стерлингов. Правда, "волки" будут выплачивать сумму частями. Первый платёж - 10 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне 22-летний испанец малийского происхождения принял участие в 36 поединках второго дивизиона, записав на свой счёт 5 голов и 10 результативных передач. Впрочем, "Мидлсбро" так и не удалось выйти в элиту (команда заняла пятое место), из-за чего устроила распродажу. К примеру, буквально вчера "смогги" отпустили в "Бернли" своего защитники Бена Гибсона за 16 миллионов фунтов.




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