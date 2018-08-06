НХЛ: Гибсон продлил контракт с Анахаймом на восемь лет

Джон Гибсон подписал с "Анахайм Дакс" восьмилетний контракт. Его финансовые условия не разглашаются, сообщает официальный сайт НХЛ .

Летом следующего года 25-летний голкипер мог получить статус ограниченно свободного агента. Предстоящий сезон будет последним по действующему трехлетнему контракту хоккеиста, который он заключил 21 сентября 2015 года. Новое соглашение вступит в силу осенью 2019 года.

"Я очень рад быть игроком этой команды в течение длительного времени, - сказал Гибсон. - Я всегда хотел играть за "Дакс" и счастлив, что заключил этот контракт. Сложно найти место лучше графства Орандж (где находится Анахайм) для того, чтобы играть в хоккей. Здесь отличные болельщики. Меня вдохновляет то, что я буду частью команды в будущем. И я хочу вернуть Кубок Стэнли в Анахайм".

Процент отраженных бросков (ОБ) за карьеру у Гибсона составляет 92,3%. Это лучший показатель среди всех вратарей НХЛ , сыгравших не менее 150 матчей с сезона 1955-56 годов, когда стали считать броски по воротам - он опережает членов Зала хоккейной славы Кена Драйдена (92,2%), Доминика Гашека (92,2%), а также Туукку Раска из "Бостон Брюинз".

Гибсон провел в НХЛ 178 матчей (171 в качестве основного вратаря), одержал в них 93 победы, потерпел 55 поражений в основное время и еще 20 в дополнительное или по буллитам. В среднем за игру он пропускает 2,29 шайбы (КН). На его счету 16 "сухих" встреч. Из 26 поединков розыгрыша Кубка Стэнли он выиграл 11 и проиграл 13, пропуская в среднем 2,8 шайбы и парируя 91,2% бросков.

"Я верю в Джона Гибсона, как и все в нашем клубе, - сказал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Боб Мюррей. - Мы сделали очень серьезный шаг и считаем, что поступили правильно. Со своей стороны, Джон верит в "Дакс". Он только выходит на пик карьеры, и мы уверены, что его лучшие годы еще впереди".