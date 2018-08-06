Уже через 3 месяца Усик проведет свой очередной бой, - СМИ
Бой между Александром Усиком и Тони Беллью состоится в середине ноября
Промоутеры абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, украинца Александра Усика и Тони Беллью согласовали проведение боя на Родине Беллью - в Великобритании, сообщает издание vringe.com со ссылкой на IFL TV.
При этом промоутер 35-летнего ливерпульца Эдди Хирн назвал точную дату проведения этого боя.
"10 ноября. В одну ночь с поединком (за вакантный титул IBF в среднем весе, прим. LB.ua) между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко", - цитирует Хирна издание.
Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что бой почти наверняка состоится в тяжелом весе, несмотря на желание украинца перейти в дивизион супертяжеловесов. Это связано с наличием чемпионских поясов у Усика в своей весовой категории.
Отметим, что Хирн также является промоутером экс-чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, американца Джейкобса (34-2, 29 КО).
Добавим, что украинец Деревянченко (12-0, 10 КО) является официальным претендентом на титул IBF.
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