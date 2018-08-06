НХЛ: Карлссон подписал контракт с Вегасом на один год

Нападающий Уильям Карлссон подписал с "Вегас Голден Найтс" однолетний контракт на 5,25 миллиона долларов, избежав таким образом слушаний в арбитраже, сообщает официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний центрфорвард забросил 43 шайбы, установив личный рекорд и заняв третье место среди лучших снайперов НХЛ. Он также набрал 78 очков в 82 играх регулярного чемпионата. В предыдущих сезонах Карлссон провел 183 матча и записал в них на свой счет в общей сложности 18 голов, ни разу не забив больше девяти за чемпионат.

"Вегас" выбрал Карлссона на драфте расширения НХЛ 2017 года, забрав его из "Коламбус Блю Джекетс". В чемпионате 2017-18 годов центральный нападающий стал лучшим в НХЛ по коэффициенту полезности (плюс-49), забросил восемь шайб в большинстве, четыре в меньшинстве и стал автором шести победных голов. По итогам сезона его наградили призом Леди Бинг (за спортивные достижения и джентльменское поведение на льду).

"Уильям играл великолепно, и мы очень рады, что подписали его еще на один сезон", - сказал генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.

В 20 матчах розыгрыша Кубка Стэнли Карлссон набрал 15 (7+8) очков и помог "Голден Найтс" в дебютном сезоне выйти в финал, где они проиграли "Вашингтон Кэпиталз" в пяти матчах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Гибсон продлил контракт с Анахаймом на восемь летНХЛ: Гибсон продлил контракт с Анахаймом на восемь лет
СМИ: Йерри Мина согласовал 5-летний контракт с МЮСМИ: Йерри Мина согласовал 5-летний контракт с МЮ
Команда Формулы 1 Red Bull Racing приняла решение не продлевать контракт с РиккардоКоманда Формулы 1 Red Bull Racing приняла решение не продлевать контракт с Риккардо
УХЛ: новичок чемпионата Украины подписал россиянинаУХЛ: новичок чемпионата Украины подписал россиянина
"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол
Вацко: Почему за одинаковые нарушения могут быть разные наказания? ФутболВацко: Почему за одинаковые нарушения могут быть разные наказания? Футбол
НБА: Атланта согласовала контракт с Винсом КартеромНБА: Атланта согласовала контракт с Винсом Картером
НХЛ: Вашингтон продлил контракт с УилсономНХЛ: Вашингтон продлил контракт с Уилсоном
НХЛ: Нельсон согласовал контракт с АйлендерсНХЛ: Нельсон согласовал контракт с Айлендерс
Шевченко продлил контракт с национальной сборной Украины. ФутболШевченко продлил контракт с национальной сборной Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости