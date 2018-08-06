НХЛ: Карлссон подписал контракт с Вегасом на один год

Нападающий Уильям Карлссон подписал с "Вегас Голден Найтс" однолетний контракт на 5,25 миллиона долларов, избежав таким образом слушаний в арбитраже, сообщает официальный сайт НХЛ .

В минувшем сезоне 25-летний центрфорвард забросил 43 шайбы, установив личный рекорд и заняв третье место среди лучших снайперов НХЛ . Он также набрал 78 очков в 82 играх регулярного чемпионата. В предыдущих сезонах Карлссон провел 183 матча и записал в них на свой счет в общей сложности 18 голов, ни разу не забив больше девяти за чемпионат.

"Вегас" выбрал Карлссона на драфте расширения НХЛ 2017 года, забрав его из "Коламбус Блю Джекетс". В чемпионате 2017-18 годов центральный нападающий стал лучшим в НХЛ по коэффициенту полезности (плюс-49), забросил восемь шайб в большинстве, четыре в меньшинстве и стал автором шести победных голов. По итогам сезона его наградили призом Леди Бинг (за спортивные достижения и джентльменское поведение на льду).

"Уильям играл великолепно, и мы очень рады, что подписали его еще на один сезон", - сказал генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.

В 20 матчах розыгрыша Кубка Стэнли Карлссон набрал 15 (7+8) очков и помог "Голден Найтс" в дебютном сезоне выйти в финал, где они проиграли "Вашингтон Кэпиталз" в пяти матчах.