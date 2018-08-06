Беседин: Надеюсь, завтра начну забивать. Футбол
В понедельник делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу на матч против "Славии" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 7 августа. У Артема Беседина за первые четыре матча сезона хорошие отзывы - мол, весьма полезен в подыгрыше, но сам он пока голов не забивал.
- Артем, соперника уже разбирали?
- Разбирали, и будем еще разбирать. Завтра подойдем в оптимальных кондициях. У них очень сильная физическая команда, все высокие футболисты, под метр девяносто, и будет тяжело против них на втором этаже играть. Но главное, нам нужно играть в свой футбол, и я уверен, что все получится.
- Судя по последнему матчу "Славии", у них много ударов с отскоков.
- Да, ну мы смотрели, и тренерский штаб на этом акцентировал внимание. И у них много подборов в центре поля.
- Вы смотрели защитников "Славии", убегать от них можно?
- От всех можно убегать, - улыбнулся Артем.
- Какая задача у "Динамо" на Лигу чемпионов?
- У нас задачи всегда максимальные. Попасть в группу, выйти из нее и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов.
- Вы своей игрой довольны в стартовых матчах сезона?
- Не очень. Нападающий должен забивать. И вообще, всегда можно сыграть лучше. Когда буду забивать, и еще работать на команду, тогда скажу, что более-менее доволен.
- Скоро начнете забивать?
- Надеюсь, завтра.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.08.2018 14:27
06.08.2018 14:28