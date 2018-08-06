Беседин: Надеюсь, завтра начну забивать. Футбол

В понедельник делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу на матч против "Славии" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 7 августа. У Артема Беседина за первые четыре матча сезона хорошие отзывы - мол, весьма полезен в подыгрыше, но сам он пока голов не забивал.

- Артем, соперника уже разбирали?
- Разбирали, и будем еще разбирать. Завтра подойдем в оптимальных кондициях. У них очень сильная физическая команда, все высокие футболисты, под метр девяносто, и будет тяжело против них на втором этаже играть. Но главное, нам нужно играть в свой футбол, и я уверен, что все получится.

- Судя по последнему матчу "Славии", у них много ударов с отскоков.
- Да, ну мы смотрели, и тренерский штаб на этом акцентировал внимание. И у них много подборов в центре поля.

- Вы смотрели защитников "Славии", убегать от них можно?
- От всех можно убегать, - улыбнулся Артем.

- Какая задача у "Динамо" на Лигу чемпионов?
- У нас задачи всегда максимальные. Попасть в группу, выйти из нее и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов.

- Вы своей игрой довольны в стартовых матчах сезона?
- Не очень. Нападающий должен забивать. И вообще, всегда можно сыграть лучше. Когда буду забивать, и еще работать на команду, тогда скажу, что более-менее доволен.

- Скоро начнете забивать?
- Надеюсь, завтра.


Terrikon со ссылкой на Сегодня


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