Лига чемпионов: Динамо может сыграть с Аяксом или Стандардом

В понедельник состоялась жеребьевка заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что первые матчи третьей квалификации состоятся сегодня, а это значит, что большинство участников раунда плей-офф еще не определены. Так, киевское "Динамо" ждет двухраундовое противостояние с пражской "Славией". В случае, если вице-чемпион Украины выйдет из него победителем, то следующим его соперником будет победитель пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Нидерланды).

Лига чемпионов, раунд плей-офф

Путь чемпионов

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)
"Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Нидерланды)
"Янг Бойз" (Швейцария) - Астана (Казахстан)/"Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Мальме" (Швеция)/"Види" (Венгрия) - "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция)

Путь представителей лиг

"Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция) - ПАОК (Греция)/"Спартак" (Москва, РоSSия)
"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Нидерланды) - "Славия" (Чехия)/"Динамо" (Киев, Украина)


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