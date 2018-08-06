Новостей.COM ⇒ Спорт

Лига чемпионов: Динамо может сыграть с Аяксом или Стандардом В понедельник состоялась жеребьевка заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА . Напомним, что первые матчи третьей квалификации состоятся сегодня, а это значит, что большинство участников раунда плей-офф еще не определены. Так, киевское "Динамо" ждет двухраундовое противостояние с пражской "Славией". В случае, если вице-чемпион Украины выйдет из него победителем, то следующим его соперником будет победитель пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Нидерланды). Лига чемпионов, раунд плей-офф Путь чемпионов "Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)

"Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Нидерланды)

"Янг Бойз" (Швейцария) - Астана (Казахстан)/"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Мальме" (Швеция)/"Види" (Венгрия) - "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция) Путь представителей лиг "Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция) - ПАОК (Греция)/"Спартак" (Москва, РоSSия)

"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Нидерланды) - "Славия" (Чехия)/"Динамо" (Киев, Украина)

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.