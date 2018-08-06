Чемпионат Европы (U-18): Провал с понижением в классе

От нынешней юниорской сборной Украины U-18 можно и нужно было ожидать большего.
 
Ведь в ее составе собрались преимущественно неплохие исполнители, которым однозначно по силам было решить хотя бы задачу-минимум - сохранить прописку в элитном дивизионе.
Фото Чемпионат Европы (U-18): Провал с понижением в классе
Фото: fbu.ua
 
Но, увы, на турнире в Латвии подопечные Дмитрия Маркова слишком уж очевидно соответствовали крылатым словам из знаменитой басни: «А вы, друзья, как ни садитесь…» То есть, собрание квалифицированных исполнителей далеко не гарантирует квалифицированный ансамбль.
 
Здесь еще крайне необходим и ювелирный подход «тренера-дирижера», и персональное желание каждого «музыканта» соответствовать именно этому «ансамблю». В Лиепае мы этого не увидели. Отсюда и случались провалы в целой серии матчей, приводившие в итоге к фиаско с разницей в 50 и 70 очков. Представьте только: попасть под разгром в 70 очков, и где - в ключевом поединке всего чемпионата Европы (49:121 в 1/8 финала)!
 
Ну, а далее уже почти без вариантов - в бездну дивизиона В. «Почти» - потому что в не менее провальном противостоянии с греками, благодаря преждевременной самоуспокоенности соперников при «+20», подопечные Дмитрия Маркова внезапно преобразились и получили реальнейший шанс на спасение. Но в ключевой момент безалаберно его упустили… 
 
9-16 места
 
ХОРВАТИЯ - УКРАИНА - 85:62 (18:18, 18:17, 24:12, 25:15)
 
Хорватия: Палокай (11 + 7 передач), Шаманич (29 + 10 подборов), Янкович (5), Эрслан (4), Вуйичич (8 + 6 подборов + 4 передачи) - старт; Маснер (11), Планинич (11 + 12 подборов + 3 блок-шота), Руньич (3), Бранкович (2), Патекар (1), Райчич. 
 
Украина: Орзул (2), Шорсткий (14), Клевзуник (5 + 4 подбора), Грицак (11 + 7 подборов + 5 перехватов), Марковецкий (9 + 8 подборов) - старт; Ким (10), Новицкий (6 + 7 подборов), Швец (3), Сорочан (2), Заец (0 + 4 подбора + 4 перехвата), Чернега, Фреш-Стаханов. 
 
Поединок начался трехочковым «приветом» в исполнении Виталия Шорсткого, однако последующая серия дальних атак украинцев, за исключением попадания Ярослава Швеца в уже совершенно безвыходной ситуации (в итоге процент составил только 2 из 17!), цели не достигла. А вот у хорватов из-за шестиметровой линии «полетело» исправно (10 из 24), причем один только Лука Шаманич отправил в наше кольцо все свои пять «выстрелов». Да еще и в индивидуальных проходах действовал безупречно. Соответственно, в третьей четверти «сине-желтые» окончательно посыпались… 
 
13-16 места
 
ГРЕЦИЯ - УКРАИНА - 77:73 (23:18, 27:12, 8:15, 19:28)
 
Греция: Цирогианис (22 + 6 подборов + 4 передачи), Сандраманис (17), Вулгаропулос, Гаргалис (9 + 10 подборов + 4 передачи), Рогкавопулос (14) - старт; Чацидакис (5), Арсенопулос (6), Цуманис (2), Куртидис (2), Карампелас. 
 
Украина: Орзул, Шорсткий (9 + 6 подборов + 5 передач), Клевзуник (5), Грицак (23 + 8 подборов + 4 перехвата + 3 блок-шота), Марковецкий (17 + 14 подборов + 4 блок-шота) - старт; Ким (13), Заец (6 + 3 перехвата), Новицкий, Фреш-Стаханов.
 
До большого перерыва решающего поединка за сохранение прописки в Дивизионе А преимущество греков было неоспоримым. Как и у хорватов, у них отменно залетало из-за шестиметровой линии (в итоге цели достигли 10 попыток из 19!), да еще в «красках» Василейос Гаргалис чувствовал себя полноправным хозяином. Однако наши соперники слишком рано уверовали в легкую победу, а сами украинцы неожиданно заиграли так, как могли и должны были с самого старта. Прежде всего, в защите, где Виталий Марковецкий «съел» Гаргалиса с потрохами, а мобильность его партнеров стала для оппонентов пренеприятнейшим сюрпризом. А в нападении тот же Марковецкий отлично «списался» с Андреем Грицаком, который разрезал чужую оборону вдоль и поперек. И отставание Украины начало таять с необычной скоростью…
 
Но, по иронии судьбы, за 33 секунды до сирены при счете 70:73 тот же Грицак крайне неосмотрительно отважился на ну о-о-очень дальний бросок, который, естественно, цели не достиг. И далее развернулась борьба нервов с массой тактических фолов, где последнее слово осталось за греками. 
 
Таким образом, украинская сборная таки вынуждена были смириться с вылетом в дивизион В. Совершенно справедливо, исходя из провалов в предыдущих матчах, однако несколько досадно, учитывая ближнее вышесказанное. Возвращение в элиту в следующем году выглядит весьма проблематично, хотя те же Грицак и Марковецкий сыграть смогут. А вот поиск куда более квалифицированного плеймейкера - едва ли не задача «номер один»…
 
За 15-е место
 
БОСНИЯ - УКРАИНА - 88:94 (14:24, 32:24, 14:21, 28:25)
 
Босния: Бегич (12), Босняк (5), Камерич, Дедаич (3), Маткович (16 + 10 подборов) - старт; Рамляк (24 + 5 передач), Омерович (9 + 8 подборов), Масич (10), Хрстич (9), Субашич. 
 
Украина: Заец (24 + 6 передач), Шорсткий (16 + 5 подборов), Клевзуник (17 + 4 передачи), Новицкий (10 + 10 подборов + 5 передач), Марковецкий (17 + 11 подборов) - старт; Орзул (6), Фреш-Стаханов (4 + 6 подборов), Ким, Сорочан, Швец, Чернега.
 
Этот матч уже ничего не решал, но все же приятно, что наши баскетболисты, тем более - без Грицака, завершили его победой.
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
9-16 места. Греция - Испания - 70:85. Италия - Босния - 98:96 2ОТ. Турция - Финляндия - 76:54. 13-16 места. Босния - Финляндия - 79:55. За 13-е место. Финляндия - Греция - 89:85 ОТ. Сборные Украины, Боснии и Греции вылетели в дивизион B. 
 
9-12 места. Турция - Италия - 69:79. Испания - Хорватия - 89:72. 
 
1/4 финала. Латвия - Великобритания - 76:51. РоSSия - Литва - 79:77. Франция - Черногория - 76:74 ОТ. Германия - Сербия - 86:92. 
 
5-8 места. Великобритания - Литва - 68:100. Черногория - Германия - 52:76. 
 
1/2 финала. Латвия - РоSSия - 91:80. Франция - Сербия - 67:78. 


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