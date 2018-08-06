Рябоконь: Разочарован результатом, но не игрой. Футбол

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против "Александрии".

- Так сложилась игра, что мы пропустили в самом начале матча. Первый же удар закончился голом. Ситуация стала удобной для "Александрии", они надёжно оборонялись и старались сыграть на контратаках.

Не могу сказать, что я разочарован игрой, совсем нет. Результатом - да, ведь поражение - это всегда разочарование, - сказал Александр Рябоконь в интервью программе "Великий футбол".

"Десна" - "Александрия" - 0:2 (0:1)

Голы: Банада, 6 (0:1); Бондаренко, 53 (0:2)

"Десна": Литовка; Братков; Фаворов Д.; Гитченко; Огиря; Мостовой; Люлька (Старенький, 71); Коберидзе (Фаворов А., 56); Волков (Ковпак, 68); Хлебас; Филиппов

"Александрия": Панькив; Банада (Довгий, 46); Бондаренко; Шендрик; Пашаев П.; Цуриков; Ситало; Полярус (Протасов Е., 68); Запорожан; Грицук; Пономарь (Задерака, 54)

Предупреждения: Мостовой, 41; Люлька, 48; Огиря, 76; Хлебас, 85; Старенький, 90 - Полярус, 61