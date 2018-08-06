Моуринью: Манчестер Юнайтед нуждается в усилении

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью продолжает акцентировать внимание на том, что манкунианской команде требуется усиление. Коуч "красных дьяволов" ставит в пример трансферную активность "Ливерпуля".

- В клубе давно знают о том, чего я хочу. Они пытаются сделать все возможное. У нас есть ещё несколько дней до закрытия трансферного окна.

Наши основные конкуренты имеют фантастические составы. Речь идёт о "Челси", "Тоттенхэме" и "Манчестер Сити". Отмечу и "Ливерпуль", который активно инвестирует ресурсы в укрепление состава. Мерсисайдцы скупают всех и вся. И если нам не удастся усилить команду, то МЮ предстоит откровенно непростой сезон, - цитирует португальского специалиста издание Evening Standart.