Моуринью: Манчестер Юнайтед нуждается в усилении
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью продолжает акцентировать внимание на том, что манкунианской команде требуется усиление. Коуч "красных дьяволов" ставит в пример трансферную активность "Ливерпуля".
- В клубе давно знают о том, чего я хочу. Они пытаются сделать все возможное. У нас есть ещё несколько дней до закрытия трансферного окна.
Наши основные конкуренты имеют фантастические составы. Речь идёт о "Челси", "Тоттенхэме" и "Манчестер Сити". Отмечу и "Ливерпуль", который активно инвестирует ресурсы в укрепление состава. Мерсисайдцы скупают всех и вся. И если нам не удастся усилить команду, то МЮ предстоит откровенно непростой сезон, - цитирует португальского специалиста издание Evening Standart.
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