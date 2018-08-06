Модрич сообщил руководству Реала о желании уйти. Футбол

Трансферная сага вокруг хорватского полузащитника "Реала" Луки Модрича, в подписании которого заинтересован "Интер", набирает новых оборотов.

По информации Gazzetta dello Sport, вчера лучший игрок ЧМ-2018 должен был выйти из отпуска, однако балканец так и не появился в расположении "сливочных". Хавбек связался с руководством "Королевского клуба", сообщив о своём желании сменить клубную прописку.

Отметим, что "Реал" неохотно расстанется с Модричем, который имеет контракт с мадридским клубом до 2020-го года. Недавно президент "галактикос" Флорентино Перес заявил о том, что готов отпустить 32-летнего футболиста лишь за фантастические 750 миллионов евро.

Напомним, что Лука Модрич выступает в столице Испании с 2012 года. В составе нынешнего клуба он четырежды выиграл Лигу чемпионов и по разу - чемпионат и Кубок Испании.


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