Вальбуэна с юмором отреагировал на слухи об уходе из Фенербахче

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна отшутился касательно последних трансферных слухов. По информации издания L'Equipe, "Жёлтые канарейки" выставили 33-летнего француза на продажу.

"Это в Football Manager либо в FIFA?", - спросил хавбек на своей страничке в Twitter , дополнив тест смайликом "смех до слёз".

Напомним, Вальбуэна перебрался из "Лиона" в "Фенербахче" в середине 2017-го. Сумма сделки составила полтора миллиона евро. В минувшем сезоне Матье принял участие в 29 поединках Суперлиги, записав на свой счёт 7 голов и 12 результативных передач.

Свои лучшие годы Вальбуэна провёл в "Марселе" (с 2006 по 2014 гг.), где сумел стать чемпионом Франции (2009/10), а также трёхкратным обладателем Кубка французской лиги.