Вальбуэна с юмором отреагировал на слухи об уходе из Фенербахче

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна отшутился касательно последних трансферных слухов. По информации издания L'Equipe, "Жёлтые канарейки" выставили 33-летнего француза на продажу.

"Это в Football Manager либо в FIFA?", - спросил хавбек на своей страничке в Twitter, дополнив тест смайликом "смех до слёз".

Напомним, Вальбуэна перебрался из "Лиона" в "Фенербахче" в середине 2017-го. Сумма сделки составила полтора миллиона евро. В минувшем сезоне Матье принял участие в 29 поединках Суперлиги, записав на свой счёт 7 голов и 12 результативных передач.

Свои лучшие годы Вальбуэна провёл в "Марселе" (с 2006 по 2014 гг.), где сумел стать чемпионом Франции (2009/10), а также трёхкратным обладателем Кубка французской лиги.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Блок рекламы


Похожие новости
Заплачу сам: Вукоевич отреагировал на скандал со Слава Украине! ФутболЗаплачу сам: Вукоевич отреагировал на скандал со Слава Украине! Футбол
В команде McLaren отреагировали на неудачные результатыВ команде McLaren отреагировали на неудачные результаты
Маскерано объявил об уходе из сборной АргентиныМаскерано объявил об уходе из сборной Аргентины
ФИФА опровергает слухи о том, что судья выпрашивал майку у Роналду. ФутболФИФА опровергает слухи о том, что судья выпрашивал майку у Роналду. Футбол
Рафаилов не стал комментировать слухи об интересе Реала к Лунину. ФутболРафаилов не стал комментировать слухи об интересе Реала к Лунину. Футбол
ЦПК отреагировал на расследование коррупции в ФФУ. ФутболЦПК отреагировал на расследование коррупции в ФФУ. Футбол
Криштиану Роналду продолжает думать об уходе из РеалаКриштиану Роналду продолжает думать об уходе из Реала
Срна объявил об уходе из "Шахтера". ФутболСрна объявил об уходе из "Шахтера". Футбол
Александрия отреагировала на упоминание клуба в ролике о договорных матчах. ФутболАлександрия отреагировала на упоминание клуба в ролике о договорных матчах. Футбол
Эллардайс: Руни не просил об уходе из ЭвертонаЭллардайс: Руни не просил об уходе из Эвертона
Последние новости
Подгружаем последние новости