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Гонку британской Формулы-3 впервые выиграла девушка Джейми Чадвик записала себя в историю Фото: twitter.com/JamieChadwick55 Джейми Чадвик На трассе Бэндс-Хэтч в Великобритании прошел очередной этап молодежной серии Формула-3 – класс машин с объёмом двигателя до 2000 см^3. Впервые в истории один из заездов выиграла девушка. Победительницей второй гонки стала пилот команды Дуглас Моторспорт Джейми Чадвик. Отметим, что первым финишировал 19-летний сингапурец Паван Равишанкар, выступающий за Double R Racing, но его наказали 10-секундным штрафом за фальстарт. Yes yes yessss!!! My first ever @BRDCBritishF3 win!!!! ?????? pic.twitter.com/FSTjvW1Sto — Jamie Chadwick (@JamieChadwick55) 5 августа 2018 г.

LB.ua

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