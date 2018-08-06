Гонку британской Формулы-3 впервые выиграла девушка

Джейми Чадвик записала себя в историю

Джейми Чадвик
Фото: twitter.com/JamieChadwick55
Джейми Чадвик

На трассе Бэндс-Хэтч в Великобритании прошел очередной этап молодежной серии Формула-3 – класс машин с объёмом двигателя до 2000 см^3.

Впервые в истории один из заездов выиграла девушка.

Победительницей второй гонки стала пилот команды Дуглас Моторспорт Джейми Чадвик. Отметим, что первым финишировал 19-летний сингапурец Паван Равишанкар, выступающий за Double R Racing, но его наказали 10-секундным штрафом за фальстарт.

Yes yes yessss!!! My first ever @BRDCBritishF3 win!!!! ?????? pic.twitter.com/FSTjvW1Sto

— Jamie Chadwick (@JamieChadwick55) 5 августа 2018 г.



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