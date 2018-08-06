Гонку британской Формулы-3 впервые выиграла девушка
Джейми Чадвик записала себя в историю
Фото: twitter.com/JamieChadwick55
Джейми Чадвик
На трассе Бэндс-Хэтч в Великобритании прошел очередной этап молодежной серии Формула-3 – класс машин с объёмом двигателя до 2000 см^3.
Впервые в истории один из заездов выиграла девушка.
Победительницей второй гонки стала пилот команды Дуглас Моторспорт Джейми Чадвик. Отметим, что первым финишировал 19-летний сингапурец Паван Равишанкар, выступающий за Double R Racing, но его наказали 10-секундным штрафом за фальстарт.
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