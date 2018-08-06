"Десна" - "Александрия" - 0:2: Неслучайное лидерство. 3 тур (ВИДЕО)  . Футбол

ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ - 0:2 (0:1)

Голы: БАНАДА (Цуриков), 6 - 0:1. БОНДАРЕНКО (Довгий), 53 - 0:2.

Фото: desna.football

«Десна» (Чернигов): ЛИТОВКА - 5,5. Люлька - 5,0 (Старенький, 71 - 5,0). Гитченко - 5,0. Братков - 5,0. Мостовой - 5,0. Коберидзе - 5,5 (А. Фаворов, 57 - 5,0). Огиря - 5,5. Д. Фаворов - 5,0. Хлебас - 5,5. Волков - 5,5 (Ковпак, 67 - б/о). Филиппов - 5,0.

«Александрия»: Панькив - 6,0. Пашаев - 6,0. БОНДАРЕНКО - 6,5. Шендрик - 6,0. Цуриков - 6,0. Банада - 6,5 (Довгий, 46 - 6,0). Запорожан (к) - 6,0. Полярус - 6,0 (Протасов, 68 - б/о). Грицук - 6,0. Пономарь - 6,0 (Задерака, 54 - 6,0). Ситало - 5,5.

Наказания: Мостовой, 41. Люлька, 48. Полярус, 61. Огиря, 76. Хлебас, 85. Старенький, 90+1 (предупреждения).

Голевые моменты: 1 - 4.

Удары (в створ): 7 (2) - 4 (4).

Угловые: 5 - 1.

Судьи: КОЗЫРЯЦКИЙ (Запорожье). Журибида (Луцк), Запороженко (Запорожская обл.).

5 августа. Чернигов. Стадион имени Юрия Гагарина. 27 градусов. 4080 зрителей (вмещает 12 060).

Виталий ПАСИЧНЫЙ

Встречались команды с великолепным бэкграундом. «Десна» из последних одиннадцати официальных матчей выиграла девять - и если кто-то посматривал на достижения этого клуба в первой лиге снисходительно, ответом ему стала крупная победа черниговцев в Мариуполе. «Александрия» же закончила прошлый сезон пятью победами, а новый - открыла к вчерашнему вечеру еще двумя - даже «Динамо» с «Шахтером» не могут похвастаться такой впечатляющей серией.

Сергей Старенький мог выйти в стартовом составе против команды, которую покинул считанные недели назад, но Владимир Шаран решил перевести игрока в запас. Денис Фаворов в отчетном матче начал работать ближе к атаке, а его место на фланге обороны занял Сергей Люлька. Внес коррективы и Александр Рябоконь: после победы над «Зарей» на скамейку отправились Кирилл Ковалец и Максим Задерака, уступившие места в составе соответственно Василию Грицуку и Виталию Пономарю.

И это, согласитесь, тоже показатель успешности: тренеры обеих команд могут себе позволить варьировать состав и производить перестановки не вследствие провалов, а в силу поиска оптимальных схемы и тактики. Длинные успехи невозможны без длинной скамейки, и одно почти всегда произрастает из другого.

***

В начале матча смог вволю проявить себя Дмитрий Хлебас, столько лет шедший к регулярной игровой практике в премьер-лиге. После прострела экс-динамовца мяч заблокировал защитник, а его же дальний удар пришелся над перекладиной. «Александрия» ответила на это самой действенной вещью - голом. Роскошный дальний удар Евгения Банады способен претендовать на звание лучшего в туре - Андрею Цурикову в данном эпизоде, скорее, повезло записать в актив голевую передачу.

По ходу всего матча было заметно, что команды любят контролировать мяч и бьют по воротам лишь из явно голевой ситуации. В такой борьбе за владение сильнее оказалась «Александрия»: ей удавалось загонять соперника в мертвые зоны, из которых тот мог наносить только не опасные удары, а самой напрягать Игоря Литовку по-настоящему. Под перерыв гости могли удвоить счет, но с ударом Артема Ситало справился вратарь. Правда, тут же и Панькиву пришлось отбивать сложный удар Хлебаса…

В перерыве Шаран был вынужден заменить Банаду - автору гола досталось в столкновении с Хлебасом. Но это не помешало «горожанам» держать игру в своих ногах - и вскоре удвоить свое преимущество. В начале второго тайма Пономарь в прыжке замыкал навес с левого фланга, и только своевременный выход Литовки позволил даже не столько отбить, сколько заблокировать удар корпусом. Но с углового, заработанного вследствие такой атаки, гости все равно забили - Бондаренко вколачивал мяч в ворота без всякого давления соперников.

***

В ответ у «Десны» вышел самый результативный игрок премьер-лиги из сейчас в ней играющих. Футболист с таким статусом раз в две недели выходит на поле не «Олимпийского» и не «Металлиста», а стадиона имени Юрия Гагарина - Александр Ковпак забил 74 мяча в ведущем дивизионе. Правда, в этой игре форвард затерялся и не смог себя проявить. То же можно сказать и про упомянутого уже Старенького - в воскресенье никто не мешал «Александрии» уверенно победить.

«Десна», конечно, заслуживает аплодисментов за самоотдачу, но они только увеличивают значимость достижения «Александрии». Лидерство в турнирной таблице и сплошные победы по ходу сезона подопечные Шарана добыли благодаря чему угодно, но только не случаю. В этой игре , например, главный тренер «горожан» произвел две вынужденные замены, из-за чего лишился возможности выпустить Ковальца. Сколько команд это бы подкосило? Сколько как минимум предоставили бы шансы сопернику?