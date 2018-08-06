Шуплер: Будем работать над ошибками

Главный тренер "Донбасса" Юлиус Шуплер прокомментировал поражение своей команды в матче против "Немана" (2:9).

- Поздравляю нашего соперника с крупной победой. Мы всего семь дней на льду, поэтому разница не только в мастерстве игроков. Во втором периоде допустили грубейшие ошибки в обороне, недисциплинированно проводили смены, удалялись за нарушение численного состава, да и сил не хватило. "Неман", наверное, трижды реализовал большинство. Понимаем, над чем нужно работать, это лишь начало сезона. Будет полезно поиграть в режиме через день. У нас 28 человек заявлены на турнир, есть определённый выбор. Будем работать над ошибками.

Что касается Кубка Салея, то мастерство повышается лишь в сложных условиях. Если победы тебе даются легко, то игроки не растут. Считаю, что это хороший опыт, - отметил Шуплер на пресс-конференции.