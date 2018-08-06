Селезнев с "Акхисаром" выиграл Суперкубок Турции
Украинец стал ключевым игроком встречи.
Украинский форвард Евгений Селезнев принес победу "Акхисару" в поединке за Суперкубок Турции. Команда украинца в серии пенальти обыграла "Галатасарай" (1:1, 5:4 по пенальти).
Нападающий сборной Украины стал ключевым игроком встречи, отмечает SportArena. Селезнев открыл счет на пятой минуте поединка, оказавшись расторопней всех на добивании, обыграв защитника и вратаря.
"Галатасарай" счет сравнял на 79-й минуте, после чего игра перетекла в дополнительное время, а вслед за ней — и в серию пенальти.
Селезнев и в серии одиннадцатиметровых ударов оказался точен, забив пятый пенальти. Удар украинца оказался решающим.
Это второй трофей для "Акхисара" и Селезнева. В прошлом сезоне они стали обладателями Кубка Турции, обыграв в финале "Фенербахче" (3:2).
Украинец выступает за "Акхисар" с начала года, перейдя на правах свободного агента из "Карабюкспора". С тех пор он сыграл в 23 поединках, в которых отметился 11 голами.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.08.2018 14:15
06.08.2018 14:15