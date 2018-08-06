Селезнев с "Акхисаром" выиграл Суперкубок Турции

Украинец стал ключевым игроком встречи.

Украинский форвард Евгений Селезнев принес победу "Акхисару" в поединке за Суперкубок Турции. Команда украинца в серии пенальти обыграла "Галатасарай" (1:1, 5:4 по пенальти).

Нападающий сборной Украины стал ключевым игроком встречи, отмечает SportArena. Селезнев открыл счет на пятой минуте поединка, оказавшись расторопней всех на добивании, обыграв защитника и вратаря.

"Галатасарай" счет сравнял на 79-й минуте, после чего игра перетекла в дополнительное время, а вслед за ней — и в серию пенальти.

Селезнев и в серии одиннадцатиметровых ударов оказался точен, забив пятый пенальти. Удар украинца оказался решающим.

Это второй трофей для "Акхисара" и Селезнева. В прошлом сезоне они стали обладателями Кубка Турции, обыграв в финале "Фенербахче" (3:2).

Украинец выступает за "Акхисар" с начала года, перейдя на правах свободного агента из "Карабюкспора". С тех пор он сыграл в 23 поединках, в которых отметился 11 голами.