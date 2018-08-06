Кравченко: Провалили первый тайм, но затем показали характер и отыгрались. Футбол

По окончанию матча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» и «Олимпик» поделили очки (2:2), футболисты донецкой команды поделились своими впечатлениями от игры.

Антон Кравченко: «Если смотреть на ход матча, и учитывать, что мы проигрывали со счетом 0:2, но смогли отыграться, то это положительный результат. Но в целом, мы остались не сильно довольны. У нас есть задача – выигрывать в каждом матче. Мы провалили первый тайм, но затем смогли показать характер и отыгрались.

Карраскаль и Швед? Хорошие футболисты со скоростью и техникой. Не думаю, что Швед случайно забил этот гол. Если бил, то значит туда и хотел попасть.

Я вновь забил «Карпатам», наравне с «Александрией» это мои любимые команды. Люблю «зеленых» и «желтых» (смеется - прим. авт.). Мог забивать и второй мяч, но оказавшись на месте форварда, решил пропустить мяч на Тейшейру».

Евгений Пасич: «Тренер просил меня помогать команде в обороне, играть аккуратно и по возможности подключаться в атаку. Я вышел на позицию левого защитника. На левом фланге мне не очень удобно, потому что справа я могу и перевести, и по бровке отдать передачу. Однако не вижу в этом ничего плохого. Сегодня отдал голевую передачу, как раз левой ногой. Сергей Вакуленко отдал передачу пяткой, я прошел по флангу и прострелил в штрафную – Максим Тейшейра забил.

Во втором тайме мы поверили в себя, у нас было много моментов. Даже после второго гола не остановились, думали, что можем выиграть игру. Но ничья в такой ситуации тоже хороший результат».