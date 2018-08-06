Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
В Глазго проходит первый в истории Объединенный чемпионат Европы
На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине (в перспективе), после третьего дня финалов сборная Украины в общекомандном медальном зачете осталась на той же позиции, которую занимала на конец предыдущего дня - седьмой.
Третий день начался для нашей команды c первой "бронзы" на этом ОЧЕ - ее выиграла Диана Дымченко в академической гребле. Позже украинки завоевали "золото" в артистическом плавании, а Михаил Романчук завоевал "серебро" на дистанции 1500 м. вольным стилем.
- № Страна З С Б В
- 1 РоSSия 10 6 5 21
- 2 Италия 7 7 10 24
- 3 Великобритания 6 6 5 17
- 4 Нидерланды 5 5 6 16
- 5 Франция 5 5 4 14
- 6 Германия 5 2 5 12
- 7 УКРАИНА 3 5 1 9
- 8 Румыния 3 4 3 10
- 9 Венгрия 2 2 0 4
- 10 Польша 2 1 4 7
- Швейцария
- 12 Норвегия 2 1 0 3
- Швеция
- 14 Бельгия 1 2 2 5
- 15 Беларусь 1 1 0 2
- 16 Хорватия 1 0 0 1
- 17 Литва 0 3 1 4
- 18 Дания 0 1 2 3
- 19 Австрия 0 1 1 2
- Ирландия
- 21 Чехия 0 1 0 1
- Португалия
- 23 Испания 0 0 2 2
- 24 Финляндия 0 0 1 1
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