Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов

В Глазго проходит первый в истории Объединенный чемпионат Европы

Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Фото: sovsport.ru

На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине (в перспективе), после третьего дня финалов сборная Украины в общекомандном медальном зачете осталась на той же позиции, которую занимала на конец предыдущего дня - седьмой.

Третий день начался для нашей команды c первой "бронзы" на этом ОЧЕ - ее выиграла Диана Дымченко в академической гребле. Позже украинки завоевали "золото" в артистическом плавании, а Михаил Романчук завоевал "серебро" на дистанции 1500 м. вольным стилем.

  • № Страна З С Б В
  • 1 РоSSия 10 6 5 21
  • 2 Италия 7 7 10 24
  • 3 Великобритания 6 6 5 17
  • 4 Нидерланды 5 5 6 16
  • 5 Франция 5 5 4 14
  • 6 Германия 5 2 5 12
  • 7 УКРАИНА 3 5 1 9
  • 8 Румыния 3 4 3 10
  • 9 Венгрия 2 2 0 4
  • 10 Польша 2 1 4 7
  • Швейцария
  • 12 Норвегия 2 1 0 3
  • Швеция
  • 14 Бельгия 1 2 2 5
  • 15 Беларусь 1 1 0 2
  • 16 Хорватия 1 0 0 1
  • 17 Литва 0 3 1 4
  • 18 Дания 0 1 2 3
  • 19 Австрия 0 1 1 2
  • Ирландия
  • 21 Чехия 0 1 0 1
  • Португалия
  • 23 Испания 0 0 2 2
  • 24 Финляндия 0 0 1 1


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