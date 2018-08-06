Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов

В Глазго проходит первый в истории Объединенный чемпионат Европы

На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине (в перспективе), после третьего дня финалов сборная Украины в общекомандном медальном зачете осталась на той же позиции, которую занимала на конец предыдущего дня - седьмой.

Третий день начался для нашей команды c первой "бронзы" на этом ОЧЕ - ее выиграла Диана Дымченко в академической гребле. Позже украинки завоевали "золото" в артистическом плавании, а Михаил Романчук завоевал "серебро" на дистанции 1500 м. вольным стилем.