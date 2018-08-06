Раванелли: Должны были забить Мариуполю 6-7 мячей. Футбол
Наставник столичного "Арсенала" Фабрицио Раванелли уверен: киевляне должны были отгрузить "Олимпику" полную кошелку мячей.
Но всё получилось иначе: открыв счёт в матче, "канониры" позволили сопернику добыть волевую победу.
- Сегодня на поле была лишь одна команда - "Арсенал-Киев". Мы доминировали весь матч, должны были забить много голов - как минимум, шесть либо семь, - отметил итальянский специалист в интервью программе "Великий футбол".
"Арсенал-Киев" - "Мариуполь" 1:2 (1:2)
Голы: Лола, 22 (1:0); Фомин, 36 (пенальти) (1:1); Борячук, 44 (1:2)
"Арсенал-Киев": Ситало; Пирис; Дубинчак; Елич; Николич; Баланюк (Гринь, 46); Ориховский; Лола; Домбровский; Бушман (Семенюк С., 65); Алексеев В. (Стрижак, 89)
"Мариуполь": Гальчук; Чоботенко; Яворский; Дава; Кирюханцев; Демири; Коробенко (Белый, 52); Мишнев (Тищенко И., 70); Борячук; Вакула (Пихаленок, 46); Фомин
Предупреждения: Николич, 35 - Пихаленок, 58
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