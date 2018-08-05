Греческую Суперлигу собираются сократить до 12-ти команд. Футбол

По итогам сезона греческой Суперлиги 2018/2019, который должен начаться 25 августа, три худшие команды покинут элитный дивизион.

Согласно различным сообщениям в греческих СМИ, руководство Суперлиги и заместитель министра культуры и спорта Греции Джордж Вассилиадис заключили соглашение, в ходе которого в следующем сезоне 2019/20 выступят уже 14 команд, а еще через сезон, возможно, Суперлига сократится до 12. Тем не менее, окончательное решение по сезону 2020/21 будет принято после переговоров с вещательными компаниями Nova и ERT в ближайшем будущем.

Если предложение о сокращении Суперлиги до 14 клубов станет реальностью, то три команды покинут элиту, а из второго дивизиона - Футбольной лиги поднимется только одна. Хотя на собрании Совета директоров Футбольная лига решила, что в Суперлигу должны выйти две лучшие команды, четыре худшие будут переведены в Гамму Этники - первенство третьего уровня. Спор между Суперлигой и Футбольной лигой будет разрешаться Федерацией футбола Греции (EPO).

9 августа должна состояться жеребьевка календаря сезона Суперлиги 2018/19, однако еще предстоит решить сложный вопрос о вещательных контрактах. На данный момент семь команд Суперлиги ("Панатинаикос", "Арис", "Атромитос", "Ксанти", "Панетоликос", "Аполлон", "Ламия") по-прежнему не подписали телевизионные контракты на предстоящий сезон, угрожая срывом трансляций его начала.

В данный момент маловероятно, что чемпионат начнется, как планировалось, 25 августа, а это означает, что дата начала, скорее всего, будет либо 1 сентября, либо 15 сентября после матчей сборной Греции против Эстонии и Венгрии в Лиге Наций УЕФА 8 сентября и 11. Ожидается дальнейшее развитие событий на будущей неделе.


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