"Карпаты" - "Олимпик" - 2:2. 3 тур (ВИДЕО)  

Карпаты - Олимпик - 2:2 (2:0)
 
Голы: Ди Франко, 32 (1:0). Швед, 36 (2:0). Кравченко, 58 (2:1). Тейшейра, 86 (2:2).
 
Фото "Карпаты" - "Олимпик" - 2:2. 3 тур (ВИДЕО)
Фото: fckarpaty.com
«Карпаты» (Львов): Кучинский, Мехремич, Федецкий, Мирошниченко, Лебеденко, Вербный, Мякушко, Карраскаль, Голодюк (Варгас, 58), Швед (Гуцуляк, 73), Ди Франко (Бородай, 77).
 
«Олимпик» (Донецк): Крынский, Вакуленко, Немчанинов (Пасич, 46), Кравченко, Зубейко, Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Ксенз (Трояновский, 65), Гришко, Дегтярев, Балашов.
 
Предупреждения: Лебеденко (19), Пасич (68), Ди Франко (71), Бородай (78), Трояновский (81).
 
5 августа, Львов. Стадион «Украина».
 
 


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