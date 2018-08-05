Вторая лига, 3-й тур: Жовтюк дублем бьет Никополь, Черкассы и Калуш - в лидерах группы

Всего два мяча было забито в трех воскресных матчах третьего тура первенства второй лиги в группе А. Минимальные победы "Черкасской Академии" и "Калуша" над "Буковиной" и тернопольской "Нивой", соответственно, позволили этим командам выйти в лидеры группы. Винницкя "Нива" после ребрендинга эмблемы никак не может победить в сезоне, поделив очки с обновленным "Вересом" - 0:0.

А вот в единственном матче в группе Б мячей было достаточно. Дубль защитника "Кристалла" Николая Жовтюка принес победу херсонской команды над "Никополем" со счетом 3:1. Оба мяча у Жовтюка получились похожими после подачи во вратарскую, третий номер херсонского клуба вбивал мяч головой в ворота. Гости перед перерывом сумели отыграться с пенальти, однако во втором тайме херсонцев было не остановить.

2018-19, Вторая лига Украины

Игровой день : 2018-08-05

"Буковина" - "Черкасская-Академия" 0:1 (0:1)



Голы: Локтионов, 13 (0:1)



Удаления: Ткаченко Д., 84 - Локтионов, 86

"Нива В" - "Верес" 0:0 (0:0)



"Калуш" - "Нива Тернополь" 1:0 (1:0)



Голы: Скакун, 21 (пенальти) (1:0)



"Кристалл" - "Никополь" 3:1 (1:1)



Голы: Жовтюк, 16 (1:0); Шмигельский, 45 (пенальти) (1:1); Жовтюк, 50 (2:1); Глывый, 75 (3:1)

