Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы

Триумфаторами стали девушки-синхронистки

На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго, украинская команда девушек по синхронному плаванию, в составе Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой, Валерии Апрелевой, Марты Федины, Александры Кашубы, Яны Наречной, Катерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Елизаветы Яхно, Вероники Гришко и Александры Коваленко завоевала золотые медали в дисциплине комбинации.

Отметим, это третья награда в копилке сборной Украины в синхронном плавании. Ранее синхронистки Анастасия Савчук и Елизавета Яхно в соревнованиях дуэтов, а также команда в произвольной программе завоевали серебряные награды.

Фото: sportarena.com

Украина удерживает шестую строчку в общем рейтинге. В активе у сине-желтых 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали.