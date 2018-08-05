Челси предлагает Арсеналу 35 миллионов фунтов за Рэмси. Футбол

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси может сменить "Эмирейтс Стэдиум" на "Стэмфорд Бридж".

По информации Daily Express, тренерский штаб "Челси" заинтересован в услугах 27-летнего валлийца. "Синие" готовы заплатить за хавбека 35 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение Аарона с "Арсеналом" рассчитано до лета 2019-го года, отчего "канониры" могут согласиться на данный трансфер, чтобы через год не отпускать своего футболиста в качестве свободного агента. Ранее Унаи Эмери инициировал переговоры о новом контракте, однако стороны пока не могут договориться об условиях дальнейшего сотрудничества.

Напомним, Рэмси перебрался из "Кардиффа" в "Арсенал" в далёком 2008 году. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах Премьер-лиги, записав на свой счёт 7 голов и 10 результативных передач.


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