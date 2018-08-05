Погба на просьбу Моуриньо прервать отпуск, закатил вечеринку в США и укатил в Полинезию
Поль Погба не собирается раньше времени прерывать отдых
Многие подопечные Моуриньо откликнулись на просьбу коуча. В частности, Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку, Виктор Линделеф и Фил Джонс пополнили состав "красных дьяволов".
Однако один из лидеров команды, чемпион мира-2018 Поль Погба проигнорировал просьбу Моуриньо.
Более того, по данным Tuttosport, 25-летний француз устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха.
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Спорт
05.08.2018 20:07