Погба на просьбу Моуриньо прервать отпуск, закатил вечеринку в США и укатил в Полинезию

Поль Погба не собирается раньше времени прерывать отдых

Поль Погба
Фото: The Sun
Поль Погба
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, намереваясь спасти неутешительные результаты, и, что самое главное, повысить качество игры своей команды в предсезонном туре по США, обратился к игрокам своей команды, которые получили трехнедельный отпуск после ЧМ-2018, досрочно прервать каникулы.

 

Многие подопечные Моуриньо откликнулись на просьбу коуча. В частности, Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку, Виктор Линделеф и Фил Джонс пополнили состав "красных дьяволов".

Однако один из лидеров команды, чемпион мира-2018 Поль Погба проигнорировал просьбу Моуриньо.

Более того, по данным Tuttosport, 25-летний француз устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха.


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