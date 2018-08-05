Сестры Киченок сыграют в парном финале турнира WTA

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок пробились в финал крупного турнира категории WTA Prtemier, который проходит в американском Сан-Хосе.

В полуфинальном матче украинки в драматичной борьбе обыграли румынско-британский дуэт со счетом 6:4, 3:6 (10:8). В финале Людмила и Надежда сыграют с представительницами Тайваня и Чехии. Призовой фонд турнира в Сан-Хосе чуть менее 800 тысяч долларов.

Ранее, напомним, в Сан-Хосе бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в своей профессиональной карьере. В первом круге турнира она проиграла британке Йоханне Конте за 52 минуты со счетом 1:6, 0:6. В октябре 2014 года Серена проиграла со счетом 0:6, 2:6 румынке Симоне Халеп на итоговом турнире WTA в Сингапуре.