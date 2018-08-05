Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после второго дня соревнований

Украина опустилась на 7-е место

Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после второго дня соревнований
Фото: sovsport.ru

На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине, после второго дня финалов сборная Украины потеряла пять позиций и опустилась на 7-е место в общекомандном медальном зачете.

Во второй день наши спортсмены выиграли два серебра - женская четверка в академической гребле и команда в синхронном плавании.

№ Страна З С Б В

  • 1 РоSSия 8 2 3 13
  • 2 Италия 5 4 4 13
  • 3 Франция 3 4 1 8
  • 4 Нидерланды 3 3 6 12
  • 5 Румыния 3 2 1 6
  • 6 Великобритания 2 5 3 10
  • 7 УКРАИНА 2 4 0 6
  • 8 Германия 2 1 4 7
  • 9 Швеция 2 0 0 2
  • 10 Польша 1 0 4 5
  • 11 Хорватия 1 0 0 1
  • 12 Дания 0 1 1 2
  • Литва
  • Швейцария
  • 15 Беларусь 0 1 0 1
  • Чехия
  • Венгрия
  • Норвегия
  • 19 Бельгия 0 0 1 1
  • Испания
  • Ирландия


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0: В одни ворота. 2 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0: В одни ворота. 2 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Украинка Дымченко принесла Украине "бронзу" на Объединенном чемпионате ЕвропыУкраинка Дымченко принесла Украине "бронзу" на Объединенном чемпионате Европы
Ангел Червенков: желаю Заре удачи в Лиге Европы. ФутболАнгел Червенков: желаю Заре удачи в Лиге Европы. Футбол
Григорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. ФутболГригорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. Футбол
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Украинские синхронистки выиграли "серебро" в произвольной программе на Объединенном чемпионате ЕвропыУкраинские синхронистки выиграли "серебро" в произвольной программе на Объединенном чемпионате Европы
Украина взяла "серебро" по гребле на Объединенном чемпионате ЕвропыУкраина взяла "серебро" по гребле на Объединенном чемпионате Европы
Украинец Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию
"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы (обновлено)"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы (обновлено)
Лига Европы: Аталанта отгрузила восемь мячей боснийцамЛига Европы: Аталанта отгрузила восемь мячей боснийцам
Последние новости
Подгружаем последние новости