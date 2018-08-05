Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после второго дня соревнований

Украина опустилась на 7-е место

На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине, после второго дня финалов сборная Украины потеряла пять позиций и опустилась на 7-е место в общекомандном медальном зачете.

Во второй день наши спортсмены выиграли два серебра - женская четверка в академической гребле и команда в синхронном плавании.

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