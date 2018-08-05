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2018-08-05
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после второго дня соревнований
Украина опустилась на 7-е место
Фото: sovsport.ru
На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине, после второго дня финалов сборная Украины потеряла пять позиций и опустилась на 7-е место в общекомандном медальном зачете.
Во второй день наши спортсмены выиграли два серебра - женская четверка в академической гребле и команда в синхронном плавании.
№ Страна З С Б В
- 1 РоSSия 8 2 3 13
- 2 Италия 5 4 4 13
- 3 Франция 3 4 1 8
- 4 Нидерланды 3 3 6 12
- 5 Румыния 3 2 1 6
- 6 Великобритания 2 5 3 10
- 7 УКРАИНА 2 4 0 6
- 8 Германия 2 1 4 7
- 9 Швеция 2 0 0 2
- 10 Польша 1 0 4 5
- 11 Хорватия 1 0 0 1
- 12 Дания 0 1 1 2
- Литва
- Швейцария
- 15 Беларусь 0 1 0 1
- Чехия
- Венгрия
- Норвегия
- 19 Бельгия 0 0 1 1
- Испания
- Ирландия
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