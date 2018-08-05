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Украинец Лунин вновь не пропустил за "Реал" на Международном Кубке чемпионов. Футбол "Реал" был сильнее "Ювентуса" 3:1 Фото: ФК Реал Мадрид На Международном Кубке чемпионов мадридский "Реал" одержал волевую победу над туринским "Ювентусом" 3:1. Отметим, что все четыре гола на счету футболистов "Реала". На 12-й минуте автоголом "отличился" Даниэль Карвахаль, эффектно срезав мяч в свои ворота 0:1. В концовке тайма, благодаря голу Гарета Бэйла на 39-й минуте "галактикос" счет сравняли 1:1. А во второй половине матча дублем отличился Марко Асенсио (47, 56) 3:1. Стоит добавить, что во втором тайме заключительный полчаса в воротах "Реала" отстоял украинский легионер Андрей Лунин, и вновь, как и в поединке с "Манчестер Юнайтед", не пропустил.

LB.ua

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