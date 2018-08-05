"Милан" обыграл "Барселону" на Международном Кубке чемпионов

Итог матча решил единственный мяч Андре Силвы

Фото: https://twitter.com/fcbarcelona_cat

В американской Санта Кларе в рамках Международного Кубка чемпионов 7-кратный победитель Лига Чемпионов УЕФА / Кубок европейских чемпионов – клуб "Милан" встречался с 5-кратным победителем этого турнира – клубом "Барселона".

Товарищеский характер матча в США подчеркивал и внешний вид главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

Фото: twitter.com/fcbarcelona_cat

В таком же ключе прошел и весь поединок.

Благодаря единственному голу, забитому Андре Силвой на 90+3 минуте миланцы оказались сильнее чемпионов Испании.


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