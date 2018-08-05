В Формулу-1 приходят уже внуки великих чемпионов

Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди может получить возможность сесть за руль болида Формулы-1 до конца 2018 года. На это намекнул руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер.

Таким образом, будет создан прецедент участия в лучшей гоночной серии мира представителя третьего поколения гоночной династии. Сыновья и племянники знаменитых гонщиков - давно уже не новость для Ф-1, есть даже примеры чемпионов отца и сына (Грэм и Дэймон Хиллы). Да и сейчас выступает Макс Ферстаппен, отец которого Йос когда-то участвовал в чемпионате. но вот внуков здесь еще не бывало.

Между тем, Пьетро Фиттипальди - родной внук бразильца Эмерсона Фиттипальди, который первенствовал Формуле-1 дважды (1972 и 1974). Его дядя Кристиан в начале 90-х имел куда менее впечатляющую карьеру, но тоже отметился в Ф-1. И вот теперь настало время "младшенького". Ему 22 лет, он выигрывал чемпионат "Формулы Рено", сейчас восстанавливается после недавнего перелома ноги и готов штурмовать вершины.