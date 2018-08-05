Белый Барс начал первый предсезонный сбор

Хоккейный клуб "Белый Барс" отправился на свой первый в новом сезоне сбор. Все участники собрались в броварском "Терминале", откуда автобусом отправились к месту проведения учебно-подготовительных занятий.

По традиции команда заехала в центр олимпийской подготовки, расположенный в пгт Терезино под Белой Церковью.

В составе клуба в данный момент находятся 46 игроков, которые представляют юношескую и взрослую команды и будут работать работать на протяжении трех недель под руководством Константина Буценко, Александра Бобкина и Виталия Литвиненко. Помогать им в рабочем тренировочном процессе также будут Анатолий Шкура и Валентин Кузьменко.

Этот подготовительный этап предусматривает общефизическую и силовую подготовку спортсменов.


Terrikon со ссылкой на ХК Белый Барс


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