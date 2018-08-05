Александр Сопко: полтавчане выдержали темп игры

Эксперт программы "Тур ONLINE" Александр Сопко прокомментировал результат матча чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Львовом" (1:0).

- "Ворскла" приложила немного больше усилий и мастерства для победы, полтавчане выдержали темп игры. Это была типичная игра для третьего тура чемпионата, матч получился неплохим. Мне понравились обе команды, потому что моменты были и со стороны "Львова". Очень здорово сегодня выглядели бразильцы, особенно Бруно. В игре "Ворсклы" хотелось бы отметить Богдана Шуста, голкипер выдал прекрасную игру, без него бы команда проиграла. Также отмечу Сачко, который сделал правильные замены, проявив свое тренерское чутье.

2018-19, Чемпионат Украины. 1-й круг. 3-й тур.

"Ворскла" - "Львов" 1:0 (0:0)

Голы: Николас Карека, 83 (1:0)

Terrikon со ссылкой на footballua.tv


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