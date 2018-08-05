Шоу Бароша и чемпионская победа Виктории

Хет-трик Милана Бароша в ворота "Пршибрама" был самым значительным событием в субботних матчах третьего тура чешской Фортуна лиги. 36-летний форвард "Баника" уже в середине первого тайма оформил дубль, а в начале второго тайма подвел итог разгрому новичка чешской элиты - 3:0.

Либерецкий "Слован" дважды отыгрывался с "Теплице" и в итоге сумел избежать четвертого поражения кряду в очном противостоянии - 2:2.

"Яблонец" - неприятный соперник для "Злина", который последний раз обыгрывал его в чемпионате десять лет назад. На 70-й минуте гости, проигравшие две стартовые встречи, благодаря Поважанецу вышли вперед, однако на 90-й Беагуэль сумел выровнять положение - 1:1.

А вот "Виктория" Пльзень сумела продолжить девятиматчевую беспроигрышную серию (при восьми победах) в Оломоуце над "Сигмой" благодаря голу Романа Прохазки на 88-й минуте матча. Чемпион одержал третью победу на старте и настиг лидирующую "Славию".

2018-19, Чемпионат Чехии

Игровой день : 2018-08-04

"Баник" - "Пршибрам" 3:0 (2:0)



"Злин" - "Яблонец" 1:1 (0:0)



"Слован Л" - "Теплице" 2:2 (1:1)



"Сигма" - "Виктория" 0:1 (0:0)

