Базель с новым тренером одерживает первую победу над аутсайдером Грассхопперсом
Оба субботних матча в третьем туре швейцарской Суперлиги закончились с одинаковым результативным счетом 4:2. "Базель" под руководством нового тренера Марселя Коллера наконец-то одержал первую победу в сезоне, обыграв "Грассхопперс". До перерыва отличились Дзуффи (8) и Фрай (40), а на исходе часа игры хозяева остались в меньшинстве после удаления за две карточки Джюмарта. Тем не менее, ФКБ за четыре минуты благодаря Айети (64) и Ван Вольфсвинкелю (68) довели счет до разгромного. Вскоре Бауи (72) отквитал один мяч, а Джурчин (87) забил второй мяч. Неизвестно, как бы закончилась встреча, если бы гости реализовали два пенальти, назначенных на 83-й и 92-й минутах, но Сигурьонссон и Джурчин были неточны.
Итог - 4:2, после которого "Базель" поднимается в верхнюю часть турнирной таблицы, а "Грассхопперс" опустился на нижнюю строчку, но зато теперь может похвалиться забитыми мячами.
"Люцерн" одержал первую победу в сезоне и покинул последнюю строчку. И здесь гости "отличились" не реализованным пенальти, а вот хозяева отнеслись рачительнее к созданным моментам.
2018-19, Чемпионат Швейцарии
Игровой день : 2018-08-04
"Люцерн" - "Лугано" 4:2 (2:1)
"Базель" - "Грассхопперс" 4:2 (2:0)
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