Григорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. Футбол

"Актобе" повезло, что "Астана" и ее наставник Роман Григорчук и руководство клуба сейчас полностью сосредоточены на попадание в групповой раунд еврокубков. Пройдя датского чемпиона в Лиге чемпионов, у казахстанского лидера впереди противостояние с загребским "Динамо". В связи с этим на выездной поединок с "Актобе" Роман Григорчук выставил далеко не основной состав, нашлось место для дебюта Сагнаева, а на замене и вовсе был молодняк из "Астаны-2", поэтому Григорчук обошелся в этой игре стартовым составом. Хозяева были активнее в начале игры, однако достаточно быстро гости выровняли игру, а на 36-й минуте Рангело Янга вывел "Астану" вперед. После перерыва подачу со штрафного Пиззелли замкнул Александар Симчевич. После этого у обеих команд было много моментов, чтобы варвать победу, шел открытый футбол, однако итоговая ничья была справедливым результатом - 1:1.

"Игра прошла в хорошей футбольной атмосфере, мне понравилось то, как здесь болеют за свою команду. Что касается результата, мы надеялись на большее, но гневить Бога не будем, по тому, как шла игра, матч мог завершиться по-разному. Теперь нам нужно сделать быстрый анализ, быстро внести поправки, потому что у нас уже через два дня очень важная игра. Нужен разум, хладнокровие и серьезнейшая и интенсивная работа", - отметил после игры Роман Григорчук.

"Астана" продолжает сохранять лидерство по потерянным очкам, набрав 54 балла после 22 игр. У "Кайрата", который сенсационно выбил голландский АЗ и рвется в группу Лиги Европы, на семь очков меньше и две игры в запасе. "Актобе" в середине таблицы без особых еврокубковых амбиций и достаточно далеко от зоны вылета.

Из субботних матчей выделяется победа, усилившегося в последние дни легионерами "Атырау", на последних секундах встречи над "Кайсаром" - 2:1, благодаря которой "нефтяники" покинули последнее место и зону вылета.

2018, Чемпионат Казахстана

Игровой день : 2018-08-04

"Жетысу" - "Акжайык" 1:1 (1:0)



Голы: Джалилов Р., 34 (1:0); Карашаускас, 70 (1:1)



Предупреждения: Хромцов, 35 - Главина, 38; Шайхов, 56

"Актобе" - "Астана" 1:1 (0:1)



Голы: Янга, 36 (0:1); Симчевич, 54 (1:1)



Предупреждения: Марьянович, 57; Пизелли, 73 - Бейсебеков, 27; Сагнаев, 34

"Атырау" - "Кайсар" 2:1 (1:0)



Голы: Адениджи, 22 (1:0); Пуношевац, 88 (1:1); Хайруллин М., 95 (2:1)



Предупреждения: Хайруллин М., 64; Барбарич, 66; Адениджи, 70 - Нарзилдаев, 68; Граф, 86