Днепр-1 и Волынь идут без потерь

"Волынь" и "Днепр" продолжают идти без потерь очков после трех стартовых туров первенства первой лиги. Лидеры одержали выездные победы с одинаковым счетом - 2:0, отыграв с "Агробизнесом" и "Звездой", практически по одному сценарию, забив по одному мячу в каждом из таймов.

К безошибочным лидерам могут присоединится "Сумы" в случае победы над "Металлистом-1925" в воскресенье.

Харьковская "Кобра" была близка к первым завоеванным очкам в первой лиге, однако "Рух" в компенсированное время сумел вырвать победу - 2:1.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-08-04

"Агробизнес" - "Волынь" 0:2 (0:1)

Голы: Хагназари, 17 (0:1); Кожанов, 69 (0:2)

"Горняк-Спорт" - "Оболонь-Бровар" 2:1 (0:0)

Голы: Корольков, 48 (1:0); Шевчук А., 52 (2:0); Ульянченко, 69 (2:1)

"Зирка" - "Днепр-1" 0:2 (0:1)

Голы: Загальский, 45 (0:1); Кулиш, 70 (0:2)

"Колос" - "Ингулец" 0:0 (0:0)

"Рух" - "Кобра" 2:1 (1:1)

Голы: Дуць, 10 (1:0); Бобров, 43 (1:1); Козак, 92 (2:1)


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