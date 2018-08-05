Польша, 3-й тур: Левандовски терпит поражение, Легия снова теряет очки

"Заглембе" из Любина, одержавшее на старте сезона две победы, не смогло выдержать заданный темп. В матче третьего тура подопечные Мариуша Левандовского уступили в гостях "Пьясту" - 1:2. В первом тайме соперники обменялись точными ударами, а когда казалось, что матч так и завершится вничью вышедший на замену англичанин Хейтли принес "Пьясту" победу.

В другом субботнем матче очередная неудача подстерегла "Легию". Действующий чемпион страны, который на этой неделе отправил в отставку главного тренера команды Деяна Клафурича, так и не смогла распечатать ворота гданьской "Лехии" - 0:0. Таким образом, с начала чемпионата "Легия" не может порадовать своих болельщиков домашней победой и занимает в турнирной таблице чемпионата Польши только восьмое место.

Чемпионат Польши, 3-й тур

"Легия" - "Лехия" - 0:0
Предупреждения: - Налепа, 35; Мак, 39; Филя, 89

"Пьяст" - "Заглембе" (Любин) - 2:1 (1:1)
Голы: Валенсия, 24 (1:0); Тушиньски, 34 (1:1); Хейтли, 83 (2:1)
Предупреждения: - Тошик, 45; Дживнель, 58




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