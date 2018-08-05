Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол

В девяти субботних матчах английского Чемпионшипа было забито 32 мяча. Впечатляющий результат, как для старта сезона. Главным претендентом на звание первой звезды тура стал форвард Нил Мопе. Его "Брентфорд" продемонстрировал впечатляющий и сверхрезультативный футбол в домашнем матче против "Ротерхэма". Единственное, что удалось гостям - размочить счет уже незадолго до перерыва (1:5). В то же время Мопе стал автором дубля и одной результативной передачи.

И еще одно любопытное статистическое наблюдение: в сегодняшних матчах второго по силе английского дивизиона десять мячей были забиты в заключительной десятиминутке. "Суонси" и "Болтон" в концовках своих поединках вырвали победы, а "Норвич", "Ипсвич" и "Мидлсбро" ушли от поражения.

Турнирная таблица Чемпионшипа

Чемпионшип, 1-й тур

"Бирмингем" - "Норвич" 2:2 (0:0)
Голы: Магома, 56 (1:0); Эрнандес, 83 (1:1); Соломон-Отабор, 89 (2:1); Эрнандес, 90 (2:2)

"Брентфорд" - "Ротерхэм" 5:1 (2:0)
Голы: Мопе, 4 (1:0); Каньос, 44 (2:0); Уоткинс, 48 (3:0); Мопе, 60 (4:0); Маклеод, 89 (5:0); Волкс, 90 (5:1)

"Бристоль" - "Ноттингем Ф" 1:1 (1:0)
Голы: Вайманн, 5 (1:0); Мёрфи Д., 46 (1:1)

"Ипсвич" - "Блэкберн" 2:2 (1:2)
Голы: Эдвардс Г., 5 (1:0); Грэм, 20 (1:1); Дек, 29 (1:2); Эдан, 90 (2:2)

"Миллуол" - "Мидлсбро" 2:2 (2:0)
Голы: О’Брайен, 12 (1:0); Грегори, 37 (2:0); Брайтвайт, 87 (2:1); Френд, 90 (2:2)

"Престон" - "КПР" 1:0 (0:0)
Голы: Браун, 50 (1:0)

"Вест Бромвич" - "Болтон" 1:2 (1:1)
Голы: Мадженнис, 18 (0:1); Барнс Х., 45 (1:1); Вилдсхут, 89 (1:2)

"Уиган" - "Шеффилд У" 3:2 (2:1)
Голы: Джакобс, 11 (1:0); Нухиу, 20 (1:1); Джакобс, 26 (2:1); Пауэлл, 60 (3:1); Форестьери, 68 (3:2)

"Шеффилд Юн" - "Суонси" 1:2 (0:0)
Голы: Болдок, 62 (1:0); Макберни, 71 (1:1); Данда, 85 (1:2)


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