Заря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голы

"Заря" не смогла подойти в хорошем настроении к старту в квалификации в Лиге Европы. Уступив неделю назад "Александрии", подопечные Юрия Вернидуба в матче третьего тура УПЛ сыграли вничью с "Черноморцем" - 1:1.

До перерыва преимущество было на стороне "Зари". Что, впрочем, не мешало луганчанам время от времени допускать ошибки в обороне, предоставляя сопернику шанс отличиться. Тем не менее, счет открыла именно "Заря". В середине первого тайма хозяева выполнили угловой с правого фланга, и Рафаэль, выиграв позиционную борьбу на линии вратарской, головой переправил мяч в сетку - 1:0.

Было бы слишком сильно сказать, что во втором тайме "Зарю" подменили, но быстро пропущенный мяч команду, определенно, выбил из колеи. Каменюка сфолил в непосредственной близости от штрафной, и Савченко здорово пробил над стенкой - под перекладину ворот Махарадзе. После этого игроки луганской команды стали допускать все больше ошибок, чем наверняка заставят призадуматься тренерский штаб накануне матча Лиги Европы против португальской "Браги". Но до этой встречи еще есть несколько дней, а пока 1:1 - еще два очка, потерянные "Зарей" на старте чемпионата.

Чемпионат Украины, 3-й тур

"Заря" - "Черноморец" 1:1 (1:0)

Голы: Ратан Рафаэль, 23 (1:0); Савченко Ал., 59 (1:1)

"Заря": Махарадзе; Вернидуб; Гордиенко; Сваток; Арвеладзе (Харатин, 54); Чеберко; Хомченовский (Кабаев, 63); Силас; Каменюка; Караваев; Ратан Рафаэль (Леднев, 80)

"Черноморец": Литовченко; Грачев Г.; Рыжук; Смирнов; Трубочкин (Ярмоленко Ар., 84); Бабенко Р.; Романюк; Савченко Ал. (Карноза, 89); Штогрин А.; Чорний; Татарков (Леонов, 81)

Предупреждения: Чеберко, 88 - Грачев Г., 52