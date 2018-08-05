Заря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голы

"Заря" не смогла подойти в хорошем настроении к старту в квалификации в Лиге Европы. Уступив неделю назад "Александрии", подопечные Юрия Вернидуба в матче третьего тура УПЛ сыграли вничью с "Черноморцем" - 1:1.

До перерыва преимущество было на стороне "Зари". Что, впрочем, не мешало луганчанам время от времени допускать ошибки в обороне, предоставляя сопернику шанс отличиться. Тем не менее, счет открыла именно "Заря". В середине первого тайма хозяева выполнили угловой с правого фланга, и Рафаэль, выиграв позиционную борьбу на линии вратарской, головой переправил мяч в сетку - 1:0.

Было бы слишком сильно сказать, что во втором тайме "Зарю" подменили, но быстро пропущенный мяч команду, определенно, выбил из колеи. Каменюка сфолил в непосредственной близости от штрафной, и Савченко здорово пробил над стенкой - под перекладину ворот Махарадзе. После этого игроки луганской команды стали допускать все больше ошибок, чем наверняка заставят призадуматься тренерский штаб накануне матча Лиги Европы против португальской "Браги". Но до этой встречи еще есть несколько дней, а пока 1:1 - еще два очка, потерянные "Зарей" на старте чемпионата.

Чемпионат Украины, 3-й тур

"Заря" - "Черноморец" 1:1 (1:0)
Голы: Ратан Рафаэль, 23 (1:0); Савченко Ал., 59 (1:1)
"Заря": Махарадзе; Вернидуб; Гордиенко; Сваток; Арвеладзе (Харатин, 54); Чеберко; Хомченовский (Кабаев, 63); Силас; Каменюка; Караваев; Ратан Рафаэль (Леднев, 80)
"Черноморец": Литовченко; Грачев Г.; Рыжук; Смирнов; Трубочкин (Ярмоленко Ар., 84); Бабенко Р.; Романюк; Савченко Ал. (Карноза, 89); Штогрин А.; Чорний; Татарков (Леонов, 81)
Предупреждения: Чеберко, 88 - Грачев Г., 52






!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)  "Олимпик" - "Ворскла" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)  
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Минай вырывает победу у Чайки, Кремень теряет очкиМинай вырывает победу у Чайки, Кремень теряет очки
Польша, 3-й тур: Левандовски терпит поражение, Легия снова теряет очкиПольша, 3-й тур: Левандовски терпит поражение, Легия снова теряет очки
"Заря" - "Черноморец" - 1:1. 3 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Заря" - "Черноморец" - 1:1. 3 тур (ВИДЕО)  . Футбол
"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Шахтер" в домашнем матче. Футбол
Теперь в Англии и менеджеры будут получать карточки. ФутболТеперь в Англии и менеджеры будут получать карточки. Футбол
Матвиенко: Чемпионат состоит не только из матчей с ДинамоМатвиенко: Чемпионат состоит не только из матчей с Динамо
"Александрия" - "Заря" - 1:0. 2 тур"Александрия" - "Заря" - 1:0. 2 тур
Жилмар: В матче с Динамо нужно показать характер и дисциплину. ФутболЖилмар: В матче с Динамо нужно показать характер и дисциплину. Футбол
КДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". ФутболКДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". Футбол
Лига чемпионов: Аякс в первом матче оказался сильнее ШтурмаЛига чемпионов: Аякс в первом матче оказался сильнее Штурма
Последние новости
Подгружаем последние новости