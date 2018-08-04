Гендиректор Олимпика: Никому не пожелаю играть во второй шестерке. Футбол

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов рассказал о целях команды на сезон и работу с новым президентом УПЛ.

- У всех президентов и руководителей клубов только самые высокие требования и задачи на каждый сезон. В этом сезоне президент сказал - третье место. "Львов" вообще хочет первое или третье место занять. А мы хотим хотя бы третье. О нижней шестерке и речи не может быть. Это однозначно. Поэтому третье место.

- Не понравилось играть в прошлом сезоне в нижней шестерке?

- Поверьте, это такой депрессивное состояние. Играть во второй шестерке - это самое страшное, что может быть. 12 команд и разделение на шестерки - это вынужденная мера. Но это не очень удобно. Команды, которые окажутся во второй шестерке - это просто депрессивное состояние. У тебя нет шансов на борьбу. Все матчи какие-то скомканные и серые. В первой шестерке все наоборот. Это эмоции. Это клубы, с которыми можно показывать футбол, куда рваться и идти к какой-то цели. Бороться за Лигу Европы. Никому не пожелаю играть во второй шестерке.

- Стало лучше с Томасом Гриммом в УПЛ?

- Скажу откровенно. Я всегда говорю искренне и никогда не скрываю своей точки зрения. С предыдущим президентом премьер-лиги Владимиром Генинсоном можно было договариваться и решать вопросы. Он всегда был под рукой. Ему можно было позвонить и урегулировать какие-то конфликты и ситуации. Нового президента Томаса Гримма никто не видит и не знает. Бывает он вообще в Украине? У меня такое ощущение, что его вообще в Украине не бывает.

На матчи он может приезжать, ведь он официальный представитель. А так его никто не видит. Его помощников тоже никто не знает и не видит, кроме Пидкипного и Дикого. Остальное мы не знаем и никогда не видели. Я не очень доволен этим выбором. Но я понимаю, что это какие-то подковерные игры и чей-то человек. Он не нейтрален. Я в этом уверен. Что я могу о нем сказать? Он как бы есть, но его нет. Сомневаюсь, что он проведет в нашем футболе какие-то глобальные реформы. Менталитет у него европейский, но ему надо еще подстраиваться под украинский менталитет. Ему будет сложно это сделать. Разве только с помощью своих помощников.

- Как в "Олимпика" сейчас с условиями?

- У нас все хорошо. Кроме того, что мы не играем дома. У нас все арендованное - база, стадион имени Валерия Лобановского. Мы команда, которая живет на чемоданах и на колесах. Что у нас есть, так это автобус, в котором мы передвигаемся и живем. Вот такие у нас условия.

А коллектив у нас очень дружный. Все это благодаря президенту и тренеру. Вернулся капитан Дима Гришко. Он объединяет людей вокруг себя. У него очень положительная энергетика. Приезжаешь на тренировку будто в детский сад. Все веселые, радостные и смеются. Действительно будто в детском саду или пионерском лагере находишься.

С финансированием все хорошо. Подняли зарплатную ведомость. Поэтому уже легче. Новым футболистам тоже интересная финансовая составляющая. Им тоже это выгодно. Мы все растем. Хотим выйти в Лигу Европы и зарабатывать деньги.