Почеттино обеспокоен отсутствием покупок у Тоттенхэма

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, почему во время межсезонья его команда осталась без новых приобретений.

«Мы ведём активную работу над трансферами, но складывается такое ощущение, будто сейчас первый день трансферного окна. Нет никаких приобретений. Думаю, что причины этой ситуации должен объяснять не я.

Конечно, все ждут, что тренер будет давать ответы на подобные вопросы. Но из-за различных причин нам было сложно приобретать игроков. Но всё ещё может поменяться.

Да, я сейчас не могу назвать себя спокойным. Но я – тренер, поэтому я беспокоюсь. В то же время надо верить в своих игроков и доверять им. Если мы не сможем купить кого-то, как поступают наши конкуренты, надо будет действовать креативно, использовать помощь более молодых игроков», — цитирует Почеттино Goal.