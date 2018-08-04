Мюллер: В сборной Германии никогда не было проблем с расизмом. Футбол
Нападающий Томас Мюллер высказался о ситуации вокруг хавбека Месута Озила, который завершил карьеру в сборной Германии из-за критики со стороны СМИ, болельщиков и официальных лиц.
«Вся эта история была начата посторонними людьми. Конечно, её главные действующие лица, к сожалению, проявили себя не с лучшей стороны. Это относится как к руководителям Немецкого футбольного союза, так и к игрокам.
Но СМИ повели себя очень лицемерно. DFB хотел помириться с футболистами и найти решение, однако журналисты продолжали задавать вопросы на эту тему. Эта история не заслуживала того внимания, которое получила.
Всё вышло здорово, если судить с точки зрения прибыли для СМИ. Посмотрите, вы до сих пор можете спросить у меня об этом. Что касается нас, игроков, мы не придавали этой истории слишком большого значения.
Конечно, мы спорим на эту тему. Но пришло время оставить в покое эту дискуссию и сосредоточиться на футболе, потому что в сборной Германии никогда не было проблем с расизмом», — приводит слова Мюллера Goal.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
04.08.2018 15:53