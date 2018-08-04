Морозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. Футбол
Футбольный эксперт Сергей Морозов прокомментировал неоднозначное судейство в матчах с участием "Шахтера" и "Динамо".
- Два матча между "Динамо" и "Шахтером" - и абсолютно реально неназначенные пенальти. Арбитры что-то боятся назначать пенальти в ворота одной из нашей ведущих команд. По какой причине - думаю, будут разбираться Федерация футбола и комитет арбитров. В матче за Суперкубок пенальти был стопроцентным. С фолом на Патрике - то же самое. И арбитр этот момент видел. Он совещался с лайнсменом.
Что касается момента со Степаненко, то надо смотреть, был ли толчок в спину или в плечо. Мне кажется, что это было со стороны спины в лопатку, - сказал Сергей Морозов в эфире телеканала "Футбол 1".
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