Арбитр спас жизнь игроку во время матча (ВИДЕО). Футбол

Арбитр матча третьего дивизиона Польши между командами "Олимпия Эльблонг" и "Бленкитны Старгард-Щециньски" Марцин Лиана спас жизнь футболисту.

В одном из моментов игрок гостей Михал Цувински получил удар в спину и упал солнечным сплетение на мяч, из-за чего стал задыхаться.

Арбитр оперативно подбежал к пострадавшему и оказал первую помощь.

После чего футболист смог продолжить встречу, информирует СЭ.

Фото Арбитр спас жизнь игроку во время матча (ВИДЕО)
Марцин Лиана. Фото: pomorska.pl


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