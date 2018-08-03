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2018-08-03
Арбитр спас жизнь игроку во время матча (ВИДЕО). Футбол
Арбитр матча третьего дивизиона Польши между командами "Олимпия Эльблонг" и "Бленкитны Старгард-Щециньски" Марцин Лиана спас жизнь футболисту.
В одном из моментов игрок гостей Михал Цувински получил удар в спину и упал солнечным сплетение на мяч, из-за чего стал задыхаться.
Арбитр оперативно подбежал к пострадавшему и оказал первую помощь.
После чего футболист смог продолжить встречу, информирует
Марцин Лиана. Фото: pomorska.pl
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