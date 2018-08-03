Украина завоевала первую медаль на объединенном ЧЕ

Синхронистки Савчук и Яхно выиграли "серебро" в соревновании дуэтов

Украина завоевала первую медаль на объединенном ЧЕ

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине был разыгран первый комплект наград.

В технической программе среди дуэтов в артистическом плавании (новое название синхронного плавания) наши девушки - Анастасия Савчук и Елизавета Яхно завоевали серебряные медали.

Дуэт украинок уступил только россиянкам Светлане Колесниченко и Варваре Субботиной.

"Бронза" досталась итальянкам Линде Черрути и Костанце Ферро.


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