Украина завоевала первую медаль на объединенном ЧЕ

Синхронистки Савчук и Яхно выиграли "серебро" в соревновании дуэтов

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине был разыгран первый комплект наград.

В технической программе среди дуэтов в артистическом плавании (новое название синхронного плавания) наши девушки - Анастасия Савчук и Елизавета Яхно завоевали серебряные медали.

Дуэт украинок уступил только россиянкам Светлане Колесниченко и Варваре Субботиной.

"Бронза" досталась итальянкам Линде Черрути и Костанце Ферро.