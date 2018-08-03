Олимпийский чемпион получил тяжелую травму, проткнув ногу лыжной палкой

Пеппе Фемлинг получил нелепую травму

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг получил тяжелую травму во время тренировки перед забегом в гору на лыжероллерах в рамках фестиваля Blink в Санденсе (Норвегия), сообщает норвежское издание NRK.

Олимпийский чемпион-2018 в эстафете пытался избежать столкновения с выехавшей навстречу машиной.

В результате, Пеппе воткнул лыжную палку в правую ногу, уточняет издание.

26-летнего спортсмена экстренно госпитализировали на вертолете. Палку распилили, но часть ее все еще находится в ноге Фемлинга, ему предстоит операция.

Фото: www.nrk.no