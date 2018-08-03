Олимпийский чемпион получил тяжелую травму, проткнув ногу лыжной палкой
Пеппе Фемлинг получил нелепую травму
Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг получил тяжелую травму во время тренировки перед забегом в гору на лыжероллерах в рамках фестиваля Blink в Санденсе (Норвегия), сообщает норвежское издание NRK.
Олимпийский чемпион-2018 в эстафете пытался избежать столкновения с выехавшей навстречу машиной.
В результате, Пеппе воткнул лыжную палку в правую ногу, уточняет издание.
26-летнего спортсмена экстренно госпитализировали на вертолете. Палку распилили, но часть ее все еще находится в ноге Фемлинга, ему предстоит операция.
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