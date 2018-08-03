Игуаин перешел в "Милан". Футбол

Гонсало Игуаин сменил Турин на Милан

"Милан" завершил подписание нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина на правах аренды с опцией выкупа, сообщил официальный сайт "россонери".

Общая стоимость сделки составила 54 млн евро, из которых 18 млн – сумма аренды.

30-летний аргентинец перешел в "Ювентус" из Наполи летом 2016-го года за 90 млн евро.

С тех пор Гонсало провел за "Старую синьору" 105 матчей во всех турнирах, в которых забил 55 голов и отдал 12 результативных передач.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 гола и отдал 8 результативных передач в 50 матчах за "бьянконери" во всех турнирах.

Ранее Игуаин защищал цвета мадридского "Реала" (122 гола в 264 матчах) и аргентинского "Ривер Плейт" (13 голов в 31 матче).

Стоит добавить, что в обратном направлении отправился защитник Леонардо Бонуччи, который подписал 5-летний контракт с "Ювентусом".

Зарплата Лео составит 5 млн евро в год.

Добавим, что Бонуччи провел в "Милане" всего год и вернулся в Турин после обмена на Маттию Кальдару (оба футболиста были оценены в 40 млн евро).

Год назад "Ювентус" продал Леонардо Милану за 42 млн евро.

В сезоне-2017/2018 экс-игрок сборной Италии провел 52 матча во всех турнирах за "Милан" и забил 2 мяча.