Ники Лауда потерял легкое и находится в критическом состоянии

Легенда Формулы-1, чемпион мира, а ныне - неисполнительный директор Mercedes 69-летний Ники Лауда - на грани жизни и смерти. Так утверждает авторитетное издание Die Welt.

Уже несколько недель Лауда не появлялся на публике. Не так давно в СМИ прошла новость, что 69-летний функционер подхватил грипп во время отдыха на Ибице. По предварительной информации, Лауда шел на поправку и его возвращение ожидалось на Гран-при Бельгии. Теперь же Die Welt сообщает, что Лауде была проведена пересадка легкого и он находится в критическом состоянии, даже невзирая на то что трансплантация прошла успешно.

Семья Лауды не намерена комментировать информацию и просит отнестись к этой ситуации с пониманием. Представители Ники Лауды требуют также соблюдать сохранение права на частную жизнь. Остается добавить, что несколько лет назад ветеран-австриец уже перенес пересадку почек.