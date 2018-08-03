Ники Лауда потерял легкое и находится в критическом состоянии

Легенда Формулы-1, чемпион мира, а ныне - неисполнительный директор Mercedes 69-летний Ники Лауда - на грани жизни и смерти. Так утверждает авторитетное издание Die Welt.

Уже несколько недель Лауда не появлялся на публике. Не так давно в СМИ прошла новость, что 69-летний функционер подхватил грипп во время отдыха на Ибице. По предварительной информации, Лауда шел на поправку и его возвращение ожидалось на Гран-при Бельгии. Теперь же Die Welt сообщает, что Лауде была проведена пересадка легкого и он находится в критическом состоянии, даже невзирая на то что трансплантация прошла успешно.

Семья Лауды не намерена комментировать информацию и просит отнестись к этой ситуации с пониманием. Представители Ники Лауды требуют также соблюдать сохранение права на частную жизнь. Остается добавить, что несколько лет назад ветеран-австриец уже перенес пересадку почек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
Облак: Несмотря на потерю Роналду, у Реала по-прежнему великолепный состав. ФутболОблак: Несмотря на потерю Роналду, у Реала по-прежнему великолепный состав. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Глеб Грачев: Рамос и Юмтити - мои любимые защитники. ФутболГлеб Грачев: Рамос и Юмтити - мои любимые защитники. Футбол
Украинские лучники установили новый мировой рекордУкраинские лучники установили новый мировой рекорд
Ключевые защитники не помогут "Шахтеру". ФутболКлючевые защитники не помогут "Шахтеру". Футбол
Работники автоконцерна FIAT объявили забастовку из-за трансфера Роналду. ФутболРаботники автоконцерна FIAT объявили забастовку из-за трансфера Роналду. Футбол
Воспитанники ДЮСШ "Сокол" пикетировали Кабмин с требованием выделить деньги на реконструкцию ледовой арены "Авангард"Воспитанники ДЮСШ "Сокол" пикетировали Кабмин с требованием выделить деньги на реконструкцию ледовой арены "Авангард"
Феттель потерял три места на старте Гран-при АвстрииФеттель потерял три места на старте Гран-при Австрии
Стали известны соперники Донбасса в Континентальном кубкеСтали известны соперники Донбасса в Континентальном кубке
Сами Хедира: порой играли как школьникиСами Хедира: порой играли как школьники
Никита Каменюка продлил контракт с Зарей. ФутболНикита Каменюка продлил контракт с Зарей. Футбол
Нагорняк: Мариуполь все еще находится на стадии становленияНагорняк: Мариуполь все еще находится на стадии становления
Последние новости
Подгружаем последние новости